Один из подписантов скандального "мюнхенского мирного плана" по урегулированию ситуации на Донбассе неправдиво подписался сотрудником СНБО.

Об этом говорится в материале “Европейской правды”.

“Алексей Семений в подписи под “мюнхенским планом” представил себя как представителя действующей власти Украины! А именно аппарата СНБО”, – сказано в статье.

По информации журналистов, Семений ранее действительно работал советником секретаря СНБО Александра Данилова, но был уволен.

“В первой версии плана он неправдиво указал свое место работы. Это было одним из козырей Киева, который выступал против данного плана и требовал от Вольфганга Ишингера (глава Мюнхенской конференции по безопасности – Ред.) “убить” его”, – говорится в материале.

Отмечается, что после того, когда план исчез с сайта конференции, а затем снова появился, то подписант Алексей Семений уже не был обозначен в нем сотрудником СНБО.

При этом также сообщается, что Алексей Симоник известен своей работой “в команде сторонников русского мира”.

“Во времена Януковича работал в фонде “Единый мир” регионала Эдуарда Прутника. Например, во время Революции Достоинства этот фонд лоббировал евразийскую интеграцию Украины. Уже после 2014 году Семений осуществлял общие проекты с россиянами”, – говорится в статье.