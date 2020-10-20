Об этом на своей странице в Facebook написал Петр Порошенко.
“Всех нас на презентации концерт-холла Roshen собрало стремление возродить культуру в Украине. То, вокруг чего ведущие страны Европы восстанавливают национальную идею и формируют собственную идентичность”, – отметила жена пятого президента.
По ее словам, современный концертный зал международного уровня станет символом возрождения украинской культуры, где “будут звучать лучшие образцы мировой классики и выступать легенды мировой музыки”.
“Уверен, это место станет настоящей жемчужиной Киева и даст мощный толчок для популяризации украинской культуры и развития Киева, как культурной столицы. Поможет воспитать новые поколения высокообразованных украинцев, которым есть разница, в какой стране жить, на каком языке разговаривать, какую музыку слушать”, – сказал Петр Порошенко.
“Концерт-холл “Roshen” – это будет зал мирового уровня, где, как метко сказала Марина, на фортепиано будут играть только руками”, – подчеркнул Петр Порошенко.
- Фонд Петра Порошенко в течение 2014-2016 годов пожертвовал более 700 миллионов гривен на благотворительность.