Чета Порошенко проголосовала на местных выборах

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вместе с женой Мариной, которая является кандидатом в депутаты Киевского городского совета, уже проголосовали на местных выборах.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Мы отдали свои голоса за политическую партию, которая, по нашему убеждению, может быстро и эффективно решить все проблемные вопросы в новом составе Киевского городского совета”, – отметила Марина Порошенко.

“Мы очень твердые и мы не меняем взглядов, так как мы голосовали на прошлых и позапрошлых выборах, мы голосуем и на этот раз. Я твердо убежден, что сейчас надо голосовать и поддерживать политическую силу, которая реализует движение Украины в Европейский союз и не дает и не даст никому свернуть с этого пути, приводит Европу в каждую отдельную территориальную общину, обеспечивает продолжение реформы децентрализации и препятствует новой власти залезть в карман общин”, – добавил Петр Порошенко.