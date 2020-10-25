Covid-19 Украина

обновлено 25.10.2020 в 11:02

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Чета Порошенко проголосовала на местных выборах

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вместе с женой Мариной, которая является кандидатом в депутаты Киевского городского совета, уже проголосовали на местных выборах.

Воскресенье, 25 октября 2020, 12:45

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Мы отдали свои голоса за политическую партию, которая, по нашему убеждению, может быстро и эффективно решить все проблемные вопросы в новом составе Киевского городского совета”, – отметила Марина Порошенко.

“Мы очень твердые и мы не меняем взглядов, так как мы голосовали на прошлых и позапрошлых выборах, мы голосуем и на этот раз. Я твердо убежден, что сейчас надо голосовать и поддерживать политическую силу, которая реализует движение Украины в Европейский союз и не дает и не даст никому свернуть с этого пути, приводит Европу в каждую отдельную территориальную общину, обеспечивает продолжение реформы децентрализации и препятствует новой власти залезть в карман общин”, – добавил Петр Порошенко.

  • Сегодня, 25 октября, в Украине начались местные выборы в областные, районные советы и объединенные территориальные общины. Об их особенностях и как правильно проголосовать, читайте в материале #Букв.
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Теги: местные выборы, выборы, голосование, Європейська солідарність, Марина Порошенко, Петр Порошенко

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