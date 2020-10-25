Чета Порошенко проголосовала на местных выборах

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Мы отдали свои голоса за политическую партию, которая, по нашему убеждению, может быстро и эффективно решить все проблемные вопросы в новом составе Киевского городского совета”, – отметила Марина Порошенко.
“Мы очень твердые и мы не меняем взглядов, так как мы голосовали на прошлых и позапрошлых выборах, мы голосуем и на этот раз. Я твердо убежден, что сейчас надо голосовать и поддерживать политическую силу, которая реализует движение Украины в Европейский союз и не дает и не даст никому свернуть с этого пути, приводит Европу в каждую отдельную территориальную общину, обеспечивает продолжение реформы децентрализации и препятствует новой власти залезть в карман общин”, – добавил Петр Порошенко.
- Сегодня, 25 октября, в Украине начались местные выборы в областные, районные советы и объединенные территориальные общины. Об их особенностях и как правильно проголосовать, читайте в материале #Букв.
- Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой уже проголосовали на местных выборах и приняли участие во “всенародном опросе”.