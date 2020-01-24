Офис генерального прокурора открыл отдельное уголовное производство по факту подрыва боевиками опор Донецкого аэропорта в 2015 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

“Офисом Генерального прокурора внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения о еще одном преступлении против украинских военнослужащих при обороне Донецкого аэропорта — нарушение законов и обычаев войны, сопряжены с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

В рамках расследования прокуроры проанализовали данные по уголовным производствах по фактам грубого нарушения норм международного гуманитарного права участниками незаконных вооруженных формирований РФ “ДНР”. Эти производства расследует Службой безопасности Украины.

В Офисе генпрокурора объяснили, что речь идет о детальном изучение обстоятельств подрыва здания Донецкого аэропорта. При этом в целом расследуется более сотни преступлений, совершенных участниками террористических организаций против украинских военнослужащих во время обороны ДАП.

Напомним, 20 января 2015 боевики запросили у военнослужащих Вооруженных Сил Украины, задействованных в обороны ДАП прекращение огня якобы с целью эвакуации погибших и раненых с поля боя. На самом же деле боевики действовали с целью получения военного преимущества и скрытого ведения боевых действий.

Так находясь в районе позиций подразделений ВСУ, боевики установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта. После окончания перемирия боевики взорвали конструктивные элементы терминала, в результате чего бетонные перекрытия и потолок во многих секциях здания обвалились, унеся жизни украинских защитников.

В период с 18 по 21 января 2015 года в результате подрыва оккупантами терминала ДАП погибло 58 “киборгов”, поэтому 21 января было принято решение вывести украинских военнослужащих из нового терминала, который был полностью разрушен и не пригоден для обороны.