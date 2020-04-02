В Вооруженных силах Украины подтвержден второй случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщается на странице Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

“По состоянию на 17:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован еще 1 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что коронавирус был подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, который находился на самоизоляции с 23-го марта, потому что контактировал с больным человеком.

“В данный момент состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под присмотром медицинской службы”, – сказано в сообщении.

Также отмечается, что еще двое военнослужащих, которые контактировали с заболевшим, сейчас отправлены на самоизоляцию.