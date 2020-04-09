Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, как предполагается, причастен к пожару в лесу в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

В поджоге подозревается ранее судимый 27-летний житель села Раговка, расположенного в часе езды от Припяти. В главке сообщили, что мужчина признался в содеянном.

По его словам, пожар вспыхнул после того, как он ради забавы нескольких местах поджег дикорастущую траву. В результате пожара были уничтожены 5 га Котовского лесничества, в атмосферу высвободились вредные химические соединения.

Действия мужчины были классифицированы по ч. 1 ст. 245 УКУ (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.