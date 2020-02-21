Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

“Офис Генерального прокурора поручил расследование в уголовном производстве по фактам поджога имущества родственников экс-главы Национального банка Украины Главному управлению Национальной полиции в Киевской области”, — говорится в сообщении

Соответствующее решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания информации о ходе досудебного расследования.

“Прокурор предоставил письменные указания о проведении необходимых следственных (розыскных) и процессуальных действий, а также определил сроки их выполнения”, — отметили в ОГП.

Как сообщалось ранее, в сентябре прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

Напомним, в июле текущего года Валерия Гонтарева заявила, что украинский олигарх, экс-владелец “ПриватБанка” Игорь Коломойский ей угрожает. В августе текущего года Гонтареву сбило авто, в результате чего ей предстоит около полугода передвигаться на костылях и инвалидной коляске.

Ночью 5 сентября в центре Киева дотла сгорел автомобиль Audi A7, который зарегистрирован на жену ее сына, которую также зовут Валерия Гонтарева. 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.