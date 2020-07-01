Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Уточняется, что город Попасная находится практически на линии разграничения с временно оккупированными территориями.

По словам главы ОГА Сергея Гайдая, раньше железнодорожный вокзал Попасной принимал множество поездов, однако из-за боевых действий до сегодняшнего дня работало только пригородное сообщение.

“Вопрос курсирования поезда из Киева до Попасной мы начали обрабатывать еще до начала карантина и сейчас достигли согласия”, – сказал он.

Отмечается, что соответствующее согласование со штабом операции Объединенных сил уже было достигнуто.