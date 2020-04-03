Перелет и проживание семьи Президента Украины Владимира Зеленского в Омане в начале января оплатили первая леди и султанат.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на информацию пресс-службы Офиса Президента.

Как сообщалось ранее, 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.

По подсчетам журналистов, отдых в Омане, без учета стоимости перелета из Киева, обошелся Президенту не менее 2,5 млн гривен.

В конце января стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский осуществил поездку за чьи-то частные средства. Чьи именно было неизвестно.

Спустя 3 месяца после поездки в ОПУ сообщили, что путешествие оплатили супруга президента Елена Зеленская и султанат Омана.

“Перелет туда и гостиницу оплачивала супруга президента. А обратно Султанат Омана оказал украинскому государству поддержку и помог срочно отправить президента Владимира Зеленского в Украину после трагической катастрофы украинского самолета в Иране”, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что согласно части 2 статьи 52 Закону Украины “О предотвращении коррупции” Владимир Зеленский должен был внести данные о поездке в 10-дневный срок, внести информацию о затратах на поездку в свою электронную декларацию. И в случае, если оплатил ее самостоятельно (как траты, составившие более 50 прожиточных минимумов или 100 тысяч гривен), и в случае, если ее оплатил кто-либо другой (как подарок на сумму более 10 тысяч гривен).

По состоянию на 3 апреля в декларации Главы государства эта информация отражена не была. Последнее обновление данных в документе датировано 3 января. Тогда, как сообщалось ранее, Зеленский задекларировал почти 5 млн гривен роялти от “Квартала 95”.