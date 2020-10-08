Об этом свидетельствуют результаты IV волны опроса Социологической группы “Рейтинг” (4-7 октября).
Так, о своем участии в местных выборах заявили 58% опрошенных.
Еще 21% колеблются (50/50), 8% – возможно примут участие, а 13% – маловероятно.
В случае же обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 46% респондентов (то есть на 12% меньше).
Еще 23% колеблются (50/50), 9% – возможно придут на избирательные участки. А 21% опрошенных назвали свое участие в голосовании маловероятным.
В ходе опроса 58% респондентов заявили, что знают о проведении местных выборов 25 октября. Еще 14% ответили, что они пройдут в этом месяце, а 2% назвали другой месяц и число.
В то же время, 26% вообще не знают о проведении выборов, или затруднились с ответом.
Стоит отметить, что в середине сентября лишь треть знали точную дату местных выборов.
Кроме того, 20% респондентов отметили, что знают, по какой системе пройдут местные выборы (в сентябре таких было 13%). Еще 26% признали свою частичную осведомленность по этому вопросу. В то же время, более половины (55%) опрошенных ничего об этом не известно.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.
- Согласно этому же опросу, на местных выборах в областные советы сейчас лидируют 5 политических сил. Рейтинг пропрезидентской партии “Слуга народа” составляет 17,2%.
- 51 % украинцев считают, что местные выборы, которые состоятся 25 октября, не будут честными. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг” по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года.