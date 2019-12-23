Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

В течение 23-24 декабря в западных областях значительные дожди, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с.

23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Из-за непогоды возможно прекращение движения транспорта на дорогах Карпатского региона. Ночью 23 декабря в западной и юго-западной части акватории Черного моря порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм.