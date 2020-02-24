В Государственной пограничной службы Украины заявили, что будут "визуально наблюдать" за пассажирами из Италии из-за коронавируса.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“За нами остается только усиленное наблюдение за пассажирами, как в авиационных пунктах пропуска, так и на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. О ситуации в Италии информация доведена до всех наших подразделений”, – заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, украинские пограничники ведут только визуальное наблюдение.

“Если у нас будут какие-то предостережения относительно состояния здоровья пассажиров, мы будем советовать им сразу обратиться к медикам, и информировать медицинский персонал в аэропортах. И, конечно, если люди скажут, что они плохо себя чувствуют, то сразу вызовем на место медиков”, – сказал он.

Также спикер подчеркнул, что пограничники делали то же самое с самого начала распространения китайского атипичного коронавируса в мире.

“В данном случае, поскольку выделяется направление Италии, и мы видим сообщения, что там распространяется вирусная инфекция, то мы уделяем больше внимания именно итальянскому направлению”, – пояснил Демченко.

Напомним, что власти итальянского региона Ломбардия заявили о третьей жертве коронавируса COVID-19.