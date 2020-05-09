Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Арсенал удалось найти в пятницу, 8 мая, в селе Бахмутка.

Когда правоохранители пришли с обыском в дом человека, который причастен к незаконным вооруженным формированиям, то обнаружили там арсенал. Мужчина в июне 2014 года добровольно вступил в ряды боевиков, где находится по сегодняшний день.

В тайнике правоохранители нашли военный вещевой мешок, ящик от патронов и предмет, визуально похожий на РПГ, а в доме обнаружили военную форму, одну пару погон зеленого цвета с эмблемами двуглавого орла и содержание военных сухих пайков российского производства, датированных 2014 годом.

Также удалось найти 760 патронов разного калибра, 4 корпуса от минометной мины, электродетонатор и не только.