Государственная пограничная служба Украины предлагает Кабинету Министров выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекта "Стена" на границе с Россией.

Об этом говорится в пояснительной записке ведомства относительно необходимых изменений проекта “Стена”, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

В случае одобрения Правительством этих предложений, стоимость “Стены” вырастет до 6,2 млрд грн. С начала строительства ГПСУ уже потратила 1,7 млрд грн.

Такое предложение Госпогранслужба обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта. На строительство “Стены” в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,664 млрд грн, но размер фактических расходов составил лишь 800 млн грн, то есть менее половины от запланированных. К тому же, пограничники ссылаются на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация проекта.

Кроме того, в Госпогранслужбе отмечают, что согласование предложенных изменений будет иметь “положительное влияние на интересы граждан и органов ГПСУ”, ведь это позволит обустроить инженерно-технические сооружения, средства обнаружения, наблюдения и идентификации, в свою очередь повысит эффективность охраны и обороны государственного границы.

В предложенном ГПСУ плане также говорится о том, что сейчас проектно-сметной документацией обеспечены только участки Харьковской и частично Луганской областей. Стоимость объектов строительства по другим проектам будет определена после проведения их корректировки и предоставления экспертной оценки.

Следующий этап проектирования предусматривает проведение работ по строительству “Стены” на территориях Сумской, Черниговской и Одесской областей.

То есть по словам пограничников, согласование предложенных ими изменений позволит завершить строительство границы на украинско-российском и украинско-молдавском участках в следующие периоды:

В 2020-2021 годах – в пределах Харьковской и Луганской областей.

В 2021-2022 годах – в пределах Луганской и Сумской областей.

В 2022-2025 годах – в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.

СПРАВКА. Проект “Стена” (“Европейский вал”) направлен на оборудование границы с Россией. 19 ноября 2014 года Кабинет Министров Украины принял решение утвердить указ Петра Порошенко об одностороннем обозначении линии украинско-российской границы. Проект предусматривает сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов.