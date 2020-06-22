Об этом говорится в пояснительной записке ведомства относительно необходимых изменений проекта “Стена”, который обнародовала экспертная организация StateWatch.
В случае одобрения Правительством этих предложений, стоимость “Стены” вырастет до 6,2 млрд грн. С начала строительства ГПСУ уже потратила 1,7 млрд грн.
Такое предложение Госпогранслужба обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта. На строительство “Стены” в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,664 млрд грн, но размер фактических расходов составил лишь 800 млн грн, то есть менее половины от запланированных. К тому же, пограничники ссылаются на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация проекта.
Кроме того, в Госпогранслужбе отмечают, что согласование предложенных изменений будет иметь “положительное влияние на интересы граждан и органов ГПСУ”, ведь это позволит обустроить инженерно-технические сооружения, средства обнаружения, наблюдения и идентификации, в свою очередь повысит эффективность охраны и обороны государственного границы.
В предложенном ГПСУ плане также говорится о том, что сейчас проектно-сметной документацией обеспечены только участки Харьковской и частично Луганской областей. Стоимость объектов строительства по другим проектам будет определена после проведения их корректировки и предоставления экспертной оценки.
Следующий этап проектирования предусматривает проведение работ по строительству “Стены” на территориях Сумской, Черниговской и Одесской областей.
То есть по словам пограничников, согласование предложенных ими изменений позволит завершить строительство границы на украинско-российском и украинско-молдавском участках в следующие периоды:
В 2020-2021 годах – в пределах Харьковской и Луганской областей.
В 2021-2022 годах – в пределах Луганской и Сумской областей.
В 2022-2025 годах – в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.
СПРАВКА. Проект “Стена” (“Европейский вал”) направлен на оборудование границы с Россией. 19 ноября 2014 года Кабинет Министров Украины принял решение утвердить указ Петра Порошенко об одностороннем обозначении линии украинско-российской границы. Проект предусматривает сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов.
- 9 августа 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении семи лицам, задержанным в рамках расследования по факту растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных на проект “Стена”.