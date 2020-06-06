Пограничники Украины и Венгрии спасли жизнь украинца, который после прыжка в реку Тису потерял сознание и был унесен водой.

Об этом проинформировали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Так, в пятницу вечером пограничный наряд в Мукачевского отряда во время несения службы заметил, как по реке Тиса на территории Венгрии течением сносит человека без признаков жизни.

Пограничники сообщили об этом венгерским коллегам.

“Вскоре пограничники Венгрии сообщили, что обнаружили неизвестного мужчину без сознания и вызвали скорую помощь. Украинским правоохранителям удалось предварительно установить, что 28-летний украинец, местный житель приграничья, прыгнул с моста, который находится на территории Украины. Далее, вероятно, получив травму, мужчина не смог справиться со стремительным течением реки, и его начало сносить на территорию соседней страны”, – отмечается в сообщении.

Мужчину в итоге удалось спасти. Венгерские пограничники своевременно отреагировали, достали его из воды, оказали помощь и вернули в Украину.

“Что натолкнуло мужчину на такой поступок, он пока не объяснил”, – сказано в сообщении.