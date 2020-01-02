Завтра в Украине будет тепло и без осадков, но уже днем 4 января в западных и северных областях ожидается мокрый снег и дождь, а на Рождество в нашу страну придет похолодание.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

“3-го января антициклон по имени Xia сделает в Украине сухую погоду и иногда даже солнечную… Ветер в Украине обещает быть юго-западным или западным, от небольшого до максимум умеренного. Температура ближайшей ночью ожидается 1-6 градусов мороза, завтра днем 1-5 градусов тепла. В Киеве в пятницу будет сухо, возможно, даже солнечно… Температура воздуха в столице ночью -2-5 градусов, днем +2 – +4 градуса”, – рассказала синоптик.

По словам Диденко, 4 января на западе Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а 5 января они распространятся на большую часть территории нашей страны.

6-7 января, на Рождество, ожидается похолодание.

Мокрый снег и похолодание прогнозируют и синоптики Укргидрометцентра.

Так, в пятницу, 3 января, на территории Украины будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от +1 до +7 градусов тепла, а ночью – 2 – 4 градуса мороза.

В субботу, 4 января, в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской областях пройдут дожди с мокрым снегом. На остальной территории Украины – облачно и без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 2 – 4 градусов мороза, а днем поднимутся до 2 – 4 тепла.

В воскресенье, 5 января, дожди с мокрым снегом ожидаются на всей территории Украины. Температура ночью и днем составит от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

Накануне Рождества, 6 января, в Украину придет небольшое похолодание. Температура ночью составит от 1 до 5 градусов мороза, а днем – от 0 до 4 мороза. В большинстве регионов страны осадки не ожидаются. Дожди и мокрый снег синоптики прогнозируют для Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областей.

Морозная погода ожидается и 7 января: до -10 градусов ночью и -5 днем. В большинстве регионов осадки не прогнозируются, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областей, где днем будет идти мокрый снег.