Похороны Кернеса: как проходило прощание с мэром Харькова

#Буквы рассказывают, как проходила церемония прощания.
Еще до начала церемонии прощания Кернеса отпевали в Благовещенском соборе, после чего его тело перевезли в фойе Харьковского оперного театра. На площади уже ждали люди с цветами.
Провести Геннадия Кернеса в последний путь пришли и секретарь горсовета Игорь Терехов, заместители городского головы, сотрудники мэрии, директора коммунальных предприятий, главы райадминистраций, руководители организаций и учреждений.
Проститься с Кернесом приехали мэр Киева Виталий Кличко, нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский, бывшие нардепы Михаил Добкин и Евгений Мураев, секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов, бизнесмен Павел Фукс, нардеп Юрий Бойко, мэр Одессы Геннадий Труханов.
Виталий Кличко отметил, что харьковчане с уважением относились к своему мэру.
Желающих провести Геннадия Кернеса в последний путь было очень много: очередь к оперному театру растянулась на несколько сотен метров, к памятнику Тарасу Шевченко и дальше, до станции метро “Университет”.
Церемония прощания длилась до 13:00, после чего катафалк с телом поехал на городское кладбище №2, где на Почетной аллее и похоронили Геннадия Кернеса.
Перед тем, как вынести гроб из здания театра, люди образовали коридор и искренне аплодировали, таким образом отдавая дань своему мэру.
Для беспрепятственного проезда похоронной процессии центральные улицы Харькова временно перекрыли.
По информации Нацполиции области, попрощаться с мэром пришли около 110 000 человек.
Что известно о Геннадие Кернесе:
В 90-х Геннадий Кернес стал руководителем компании “НПК-Холдинг”, которая занимается автоперевозками и арендой недвижимости, основал банк и юридическую компанию.
В 1998-м стал депутатом Харьковского горсовета.
2000 Кернес стал совладельцем телекомпании “Тонис-центр” и газеты “Вечерний Харьков”, а также владел частью акций “7-го телеканала”.
В 2002-м стал секретарем городского совета.
В 2006 году он занимался избирательной кампанией Михаила Добкина, который баллотировался в мэры Харькова.
В 2010 баллотировался как оппозиционный кандидат на должность мэра. Его оппонентом был Арсен Аваков.
В 2015 Кернес выиграл выборы в первом туре – за него проголосовало более 65% харьковчан.
В 2020 снова выиграл выборы – тоже в первом туре, но заболел COVID-19.
Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.
- 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.
- 11 декабря стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.
- Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.