Похороны Кернеса: как проходило прощание с мэром Харькова

Сегодня с самого утра, 23 декабря, в Харькове люди прощались с городским головой Геннадием Кернесом, который умер из-за осложнений от Covid-19.

#Буквы рассказывают, как проходила церемония прощания.

Еще до начала церемонии прощания Кернеса отпевали в Благовещенском соборе, после чего его тело перевезли в фойе Харьковского оперного театра. На площади уже ждали люди с цветами.

Провести Геннадия Кернеса в последний путь пришли и секретарь горсовета Игорь Терехов, заместители городского головы, сотрудники мэрии, директора коммунальных предприятий, главы райадминистраций, руководители организаций и учреждений.

Проститься с Кернесом приехали мэр Киева Виталий Кличко, нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский, бывшие нардепы Михаил Добкин и Евгений Мураев, секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов, бизнесмен Павел Фукс, нардеп Юрий Бойко, мэр Одессы Геннадий Труханов.

Виталий Кличко отметил, что харьковчане с уважением относились к своему мэру.

Желающих провести Геннадия Кернеса в последний путь было очень много: очередь к оперному театру растянулась на несколько сотен метров, к памятнику Тарасу Шевченко и дальше, до станции метро “Университет”.

Церемония прощания длилась до 13:00, после чего катафалк с телом поехал на городское кладбище №2, где на Почетной аллее и похоронили Геннадия Кернеса.

Перед тем, как вынести гроб из здания театра, люди образовали коридор и искренне аплодировали, таким образом отдавая дань своему мэру.

Для беспрепятственного проезда похоронной процессии центральные улицы Харькова временно перекрыли.

По информации Нацполиции области, попрощаться с мэром пришли около 110 000 человек.

Что известно о Геннадие Кернесе:

В 90-х Геннадий Кернес стал руководителем компании “НПК-Холдинг”, которая занимается автоперевозками и арендой недвижимости, основал банк и юридическую компанию.

В 1998-м стал депутатом Харьковского горсовета.

2000 Кернес стал совладельцем телекомпании “Тонис-центр” и газеты “Вечерний Харьков”, а также владел частью акций “7-го телеканала”.

В 2002-м стал секретарем городского совета.

В 2006 году он занимался избирательной кампанией Михаила Добкина, который баллотировался в мэры Харькова.

В 2010 баллотировался как оппозиционный кандидат на должность мэра. Его оппонентом был Арсен Аваков.

В 2015 Кернес выиграл выборы в первом туре – за него проголосовало более 65% харьковчан.

В 2020 снова выиграл выборы – тоже в первом туре, но заболел COVID-19.