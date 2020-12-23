Covid-19 Украина

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Похороны Кернеса: как проходило прощание с мэром Харькова

Сегодня с самого утра, 23 декабря, в Харькове люди прощались с городским головой Геннадием Кернесом, который умер из-за осложнений от Covid-19.

Среда, 23 декабря 2020, 14:54

#Буквы рассказывают, как проходила церемония прощания.

Еще до начала церемонии прощания Кернеса отпевали в Благовещенском соборе, после чего его тело перевезли в фойе Харьковского оперного театра. На площади уже ждали люди с цветами.

похорон кернеса похорон кернеса похорон кернеса

Провести Геннадия Кернеса в последний путь пришли и секретарь горсовета Игорь Терехов, заместители городского головы, сотрудники мэрии, директора коммунальных предприятий, главы райадминистраций, руководители организаций и учреждений.

похорон кернеса

Проститься с Кернесом приехали мэр Киева Виталий Кличко, нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский, бывшие нардепы Михаил Добкин и Евгений Мураев, секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов, бизнесмен Павел Фукс, нардеп Юрий Бойко, мэр Одессы Геннадий Труханов.

Виталий Кличко отметил, что харьковчане с уважением относились к своему мэру.

похорон кернеса похорон кернеса похорон кернеса

похорон кернеса похорон кернеса

похорон кернеса

Желающих провести Геннадия Кернеса в последний путь было очень много: очередь к оперному театру растянулась на несколько сотен метров, к памятнику Тарасу Шевченко и дальше, до станции метро “Университет”.

похорон кернеса похорон кернеса похорон кернеса похорон кернеса похорон кернеса

Церемония прощания длилась до 13:00, после чего катафалк с телом поехал на городское кладбище №2, где на Почетной аллее и похоронили Геннадия Кернеса.

похорон кернеса

Перед тем, как вынести гроб из здания театра, люди образовали коридор и искренне аплодировали, таким образом отдавая дань своему мэру.

Для беспрепятственного проезда похоронной процессии центральные улицы Харькова временно перекрыли.

похорон кернеса

похорон кернеса похорон кернеса похорон кернеса

По информации Нацполиции области, попрощаться с мэром пришли около 110 000 человек.

похорон Кернеса

Что известно о Геннадие Кернесе:

В 90-х Геннадий Кернес стал руководителем компании “НПК-Холдинг”, которая занимается автоперевозками и арендой недвижимости, основал банк и юридическую компанию.

В 1998-м стал депутатом Харьковского горсовета.

2000 Кернес стал совладельцем телекомпании “Тонис-центр” и газеты “Вечерний Харьков”, а также владел частью акций “7-го телеканала”.

В 2002-м стал секретарем городского совета.

В 2006 году он занимался избирательной кампанией Михаила Добкина, который баллотировался в мэры Харькова.

В 2010 баллотировался как оппозиционный кандидат на должность мэра. Его оппонентом был Арсен Аваков.

В 2015 Кернес выиграл выборы в первом туре – за него проголосовало более 65% харьковчан.

В 2020 снова выиграл выборы – тоже в первом туре, но заболел COVID-19.

Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.

  • 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.
  • 11 декабря стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.
  • Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
Теги: похорон, Геннадий Кернес, Харков

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