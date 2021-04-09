В связи с пандемией коронавируса похороны герцога Эдинбургского принца Филиппа пройдут с некоторыми изменениями. Прощание с членом королевской семьи пройдет без представителей общественности.

Об этом сообщает ВВС.

До момента захоронения тело принца Филиппа будет находиться в Виндзорском замке. Такова воля Его Королевского высочества. Похороны пройдут в часовне Святого Георгия.

В знак траура, все официальные флаги будут приспущены с 9 апреля до 8 утра следующего дня после похорон.

Граждан Британии призвали воздержаться от присутствия на похоронах принца.

“Тело его королевского высочества покоится в Виндзорском замке перед похоронами в часовне Святого Георгия… Порядок похорон был пересмотрен с учетом преобладающих обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса… К сожалению, мы просим представителей общественности не пытаться присутствовать или участвовать в каких-либо мероприятиях, которые делают до похорон”, – призвали представители Геральдической палаты.

Инсайдеры ВВС отметили, что такова была воля королевы Елизаветы II.

О подробностях похорон и церемонии прощания Букингемский дворец сообщит в ближайшее время.

К слову, на трех предыдущих похоронах членов королевской семьи люди могли подойти и попрощаться с умершим. Из-за пандемии коронавируса этого не будет. К примеру, в 2002 году к гробу королевы-матери в здании парламента в Вестминстере за три дня пришли около 200 тысяч человек.

Сам принц Филипп говорил ранее своему помощнику, что не считает себя достаточно важной королевской персоной, чтобы с ним прощались так, как это принято на государственных похоронах.

Согласно сценарию церемонии королевских похорон ранее были погребены королева-мать и принцесса Диана, хотя она формально лишилась титула “ее королевского высочества” после развода с принцем Чарльзом.

Право на королевские похороны есть у наследников престола, членов королевской семьи, а также британцев, имеющих высокое воинское звание. Иногда государственные похороны устраивают для видных деятелей, не являвшихся монархами. К примеру, в XX веке таковые устроили для Уинстона Черчилля.

До момента смерти принца Филиппа в королевском дворце были готовы к его похоронам. Сценарий имел кодовое название Forth Bridge. Предполагалось, что на похороны в Лондоне и Виндзоре соберутся тысячи людей. В связи с пандемией коронавируса этого допустить нельзя. Карантинные ограничения в стране предусматривают, что на похоронах могут собираться до 30 человек. Иначе, для обеспечения общественного порядка пришлось бы привлечь сотни военных и тысячи полицейских.

23 февраля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп подхватил инфекцию.

Филипп был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне 16 февраля. В марте его перевели в больницу Святого Варфоломея – специализированную высокотехнологичную больницу – для операции, связанной с “ранее существовавшим сердечным заболеванием”.

Затем его перевели обратно в больницу короля Эдуарда VII, из которой сегодня, 16 марта, и выписали.