Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.
В Минздраве отметили, что НСК “Олимпийский” может быть заполнен только на 30%. Таким образом, на матч смогут попасть 21 015 зрителей.
Киев находится в “оранжевой” зоне карантина, поэтому в столице разрешены массовые мероприятия с численностью зрителей не более 100 человек. Однако Министерство здравоохранения считает безопасным допуск болельщиков на это футбольное событие.
Решения о допуске болельщиков на поединки киевлян с “Барселоной” (24 ноября) и “Ференцварошем” (8 декабря) будут приниматься не ранее чем за 15 дней до событий, учитывая эпидемиологическую ситуацию в столице.
- 13 октября, между сборными Украины и Испании на НСК Олимпийский состоялся матч в рамках Лиги наций УЕФА. Примечательно, что этот матч состоялся со зрителями, однако трибуны были заполнены на 30%. Сборная Украины одержала победу в четвертом туре Лиги наций. Это первая победа сборной в турнире и первая в истории победа украинцев над испанцами.