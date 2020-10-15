Матч группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Ювентус", который состоится в Киеве 20 октября, разрешили провести со зрителями на трибунах. Это решение поддержали в Министерстве здравоохранения Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.

В Минздраве отметили, что НСК “Олимпийский” может быть заполнен только на 30%. Таким образом, на матч смогут попасть 21 015 зрителей.

Киев находится в “оранжевой” зоне карантина, поэтому в столице разрешены массовые мероприятия с численностью зрителей не более 100 человек. Однако Министерство здравоохранения считает безопасным допуск болельщиков на это футбольное событие.

Решения о допуске болельщиков на поединки киевлян с “Барселоной” (24 ноября) и “Ференцварошем” (8 декабря) будут приниматься не ранее чем за 15 дней до событий, учитывая эпидемиологическую ситуацию в столице.