Covid-19 Украина

обновлено 27.10.2020 в 16:02

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Поединок «Шахтер» – «Боруссия» пройдет со зрителями

Поединок 3 тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Боруссия", который запланирован на 3 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский", пройдет со зрителями на трибунах.

Вторник, 27 октября 2020, 16:32

Об этом сообщили в пресс-службе “Шахтера“.

Сообщается, что начало матча в 19:55. Согласно решению Минздрава Украины, за игрой соперников смогут наблюдать болельщики.

Накануне футбольный клуб “Шахтер” получил официальное письмо от Министерства здравоохранения, в котором сообщается, что привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов разрешается.

При этом секторы должны быть заполнены не более чем на 15% от количества зрителей, которых может вместить “Олимпийский”. Подчеркивается условие строгого соблюдения противоэпидемиологических норм.

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Теги: Шахтар, Борусія, футбол

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