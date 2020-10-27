Поединок «Шахтер» – «Боруссия» пройдет со зрителями

Об этом сообщили в пресс-службе “Шахтера“.
Сообщается, что начало матча в 19:55. Согласно решению Минздрава Украины, за игрой соперников смогут наблюдать болельщики.
Накануне футбольный клуб “Шахтер” получил официальное письмо от Министерства здравоохранения, в котором сообщается, что привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов разрешается.
При этом секторы должны быть заполнены не более чем на 15% от количества зрителей, которых может вместить “Олимпийский”. Подчеркивается условие строгого соблюдения противоэпидемиологических норм.
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