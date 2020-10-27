Поединок «Шахтер» – «Боруссия» пройдет со зрителями

Поединок 3 тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Боруссия", который запланирован на 3 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский", пройдет со зрителями на трибунах.

Об этом сообщили в пресс-службе “Шахтера“.

Сообщается, что начало матча в 19:55. Согласно решению Минздрава Украины, за игрой соперников смогут наблюдать болельщики.

Накануне футбольный клуб “Шахтер” получил официальное письмо от Министерства здравоохранения, в котором сообщается, что привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов разрешается.

При этом секторы должны быть заполнены не более чем на 15% от количества зрителей, которых может вместить “Олимпийский”. Подчеркивается условие строгого соблюдения противоэпидемиологических норм.

Сегодня, 27 октября, в Киеве на стадионе “Олимпийский” состоится футбольный матч Лиги чемпионов с участием донецкого “Шахтера” и миланского “Интера”. #Буквы рассказали, где и когда можно будет посмотреть матч.