Поименное голосование за отставку Гончарука и его Правительства

Об этом свидетельствуют данные поименного голосования, опубликованные на сайте Верховной Рады.
В частности, из президентской фракции “Слуги народа” отставку Гончарука поддержали 240 нардепов. Из фракции “Оппозиционная платформа – За життя” – 39.
При этом, вся фракция “Европейской солидарности” воздержалась от голосования.
В то же время, фракции “Батькивщины”, “Голоса”, а также депутатская группа “За майбутне” и внефракционные депутаты голосовали “за”.
- Накануне на закрытом заседании фракции “Слуги народа” в Верховной Раде было принято решение о кадровых перестановках в Правительстве. Свои кандидатуры озвучил Владимир Зеленский, который пришел на заседание фракции. Ожидается, что место Гончарука займет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
- На закрытом заседании фракции “Слуги народа” 3 марта были согласованы новые кандидатуры министров. #Буквы рассказывали, как будет выглядеть обновленное Правительство. Так, Министерство внутренних дел Украины скорее всего продолжит возглавлять Арсен Аваков.