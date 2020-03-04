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Поименное голосование за отставку Гончарука и его Правительства

Сегодня, 4 марта, отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его Правительства поддержали 353 народных депутатов, воздержались 49 парламентариев, не голосовали 9, а тех, кто был против вообще не было.

Среда, 4 марта 2020, 18:09

Об этом свидетельствуют данные поименного голосования, опубликованные на сайте Верховной Рады.

В частности, из президентской фракции “Слуги народа” отставку Гончарука поддержали 240 нардепов. Из фракции “Оппозиционная платформа – За життя” – 39.

При этом, вся фракция “Европейской солидарности” воздержалась от голосования.

В то же время, фракции “Батькивщины”, “Голоса”, а также депутатская группа “За майбутне” и внефракционные депутаты голосовали “за”.

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  • Накануне на закрытом заседании фракции “Слуги народа” в Верховной Раде было принято решение о кадровых перестановках в Правительстве. Свои кандидатуры озвучил Владимир Зеленский, который пришел на заседание фракции. Ожидается, что место Гончарука займет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
  • На закрытом заседании фракции “Слуги народа” 3 марта были согласованы новые кандидатуры министров. #Буквы рассказывали, как будет выглядеть обновленное Правительство. Так, Министерство внутренних дел Украины скорее всего продолжит возглавлять Арсен Аваков.

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