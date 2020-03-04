Поименное голосование за отставку Гончарука и его Правительства

Сегодня, 4 марта, отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его Правительства поддержали 353 народных депутатов, воздержались 49 парламентариев, не голосовали 9, а тех, кто был против вообще не было.

Об этом свидетельствуют данные поименного голосования, опубликованные на сайте Верховной Рады.

В частности, из президентской фракции “Слуги народа” отставку Гончарука поддержали 240 нардепов. Из фракции “Оппозиционная платформа – За життя” – 39.

При этом, вся фракция “Европейской солидарности” воздержалась от голосования.

В то же время, фракции “Батькивщины”, “Голоса”, а также депутатская группа “За майбутне” и внефракционные депутаты голосовали “за”.