Сегодня поисковой системе Google исполняется 22 года. По этому случаю разработчики выпустили праздничный дудл.

Об этом сообщают #Буквы.

Поисковик создали в 1998 году аспиранты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Слово Google произошло от искажённого googol (гугол) — названия числа десять в сотой степени.

Еще в августе 1998 года один из основателей компании Sun – Энди Бехтольшайм, выписал чек на сумму 100 тысяч долларов на имя еще не существующей компании Google Inc.

4 сентября Пейдж и Брин подали заявление о регистрации компании в Калифорнии, после чего открыли банковский счет на имя организации.

Главной задачей компании с самого начала провозгласили “организацию мировой информации и обеспечение ее доступности и пользы для всех”.

До сих пор Google.com – едва ли не самая посещаемая веб-страница. В то же время поисковик занимает примерно 65% этого рынка и каждый день регистрирует более 50 миллионов запросов.

Компания Google владеет Gmail, YouTube, Blogger и другими сервисами.