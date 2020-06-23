Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Уточняется, что поисково-спасательные работы в доме завершены по состоянию на 14:00, 23 июня.
“По оперативной информации, под завалами погибших больше нет. Дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда будут организованы Киевской городской государственной администрацией”, – сказано в сообщении.
Напомним, 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Вскоре стало известно о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех.
На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших.
- Часть пострадавших жителей многоэтажки на Позняках отселили в школу-интернат.
- Киевские власти готовы выделить 30 млн гривен жителям дома по ул. Крушельницкой, где накануне произошел взрыв. Деньги пойдут на решение квартирного вопроса жителей.