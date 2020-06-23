В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили об окончании поисково-спасательных работах в доме на Поздняках, где произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Уточняется, что поисково-спасательные работы в доме завершены по состоянию на 14:00, 23 июня.

“По оперативной информации, под завалами погибших больше нет. Дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда будут организованы Киевской городской государственной администрацией”, – сказано в сообщении.

Напомним, 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Вскоре стало известно о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех.

На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших.