Об этом сообщает американское издание The New York Times.

По словам представителей мемориального комплекса Яд Вашем, в момент заявления Зеленского о том, что делегация уступает свои места на мероприятии, договариваться о том, чтобы привести на церемонию пожилых выживших во время Холокоста, было уже слишком поздно.

Отказ Президента Украины присутствовать на мероприятиях, где должен выступить с речь президент России Владимир Путин, назвали “прискорбным”.

“Досадно, что он (Владимир Зеленский – Ред.) решил сделать такой шаг на мероприятии под знаменем памяти о Холокосте и борьбы с антисемитизмом”, – говорится в заявлении.

Напомним, что делегация Украины решила уступить свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле тем, кто пережил эту трагедию.