Об этом сообщают #Буквы.
“Наша группа первой будет встречаться с президентом (Владимиром Зеленским) завтра в 17:00. Предлагаю обсудить вопрос заранее”, – говорится в первом сообщении.
На это предложение один их участником депутатского чата предложил обсудить с Зеленским увольнение главы Национального банка Украины Якова Смолия.
“В начале июня президент озвучил, что будет введена должность вице-премьера по промышленной политике, однако до сих пор не принято никакого решения по этому вопросу, как и не принята программа развития украинского авиапрома, что ставит под угрозу существование всей отрасли. Добрый вечер. Это мой вопрос”, – написал нардеп Артем Кунаев.
Нардеп Александр Дубинский также написал несколько вопросов, которые хотел задать Зеленскому, среди которых и отставка главы Нацбанка.
“Мои вопросы: отставка Сытника, отставка главы НБУ, коррупция в лесагентстве, ТСК по НБУ”, – написал Дубинский в чат.
Нардепа Максима Павлюка также заинтересовал вопрос коррупции в “лесагентстве”.
“Лесагентство также интересует, чемоданы продолжают возить”, – написал Павлюк.
- Глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на НБУ.