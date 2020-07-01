Группа народных депутатов от "Слуги народа" сегодня, 1 июля, должны были встретиться с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают #Буквы.

“Наша группа первой будет встречаться с президентом (Владимиром Зеленским) завтра в 17:00. Предлагаю обсудить вопрос заранее”, – говорится в первом сообщении.

На это предложение один их участником депутатского чата предложил обсудить с Зеленским увольнение главы Национального банка Украины Якова Смолия.

“В начале июня президент озвучил, что будет введена должность вице-премьера по промышленной политике, однако до сих пор не принято никакого решения по этому вопросу, как и не принята программа развития украинского авиапрома, что ставит под угрозу существование всей отрасли. Добрый вечер. Это мой вопрос”, – написал нардеп Артем Кунаев.

Нардеп Александр Дубинский также написал несколько вопросов, которые хотел задать Зеленскому, среди которых и отставка главы Нацбанка.

“Мои вопросы: отставка Сытника, отставка главы НБУ, коррупция в лесагентстве, ТСК по НБУ”, – написал Дубинский в чат.

Нардепа Максима Павлюка также заинтересовал вопрос коррупции в “лесагентстве”.

“Лесагентство также интересует, чемоданы продолжают возить”, – написал Павлюк.