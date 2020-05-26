Замглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фотографии задержанных полицейских, которые подозреваются в избиении и изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции.

Об этом он написал в Facebook.

“Вот так будет с каждым, кто, надев погоны и получив власть, нарушит закон и совершит преступление. На фото – бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях – Николай Кузив и Сергей Сулима – в следственном изоляторе. Впереди их ждёт суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок”, – написал Геращенко.

Он также отметил, что медики сообщили о потерпевшей в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18:47.

В 19:15 были установлены личности подозреваемых в преступлении.

В 19:40 они были задержаны и на место преступления были вызваны следователи Государственного бюро расследований.

На следующий день глава Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыкского отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции.