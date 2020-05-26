Об этом он написал в Facebook.
“Вот так будет с каждым, кто, надев погоны и получив власть, нарушит закон и совершит преступление. На фото – бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях – Николай Кузив и Сергей Сулима – в следственном изоляторе. Впереди их ждёт суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок”, – написал Геращенко.
Он также отметил, что медики сообщили о потерпевшей в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18:47.
В 19:15 были установлены личности подозреваемых в преступлении.
В 19:40 они были задержаны и на место преступления были вызваны следователи Государственного бюро расследований.
На следующий день глава Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыкского отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции.
- 25 мая сообщалось, что Государственное бюро расследований проверяет информацию СМИ о том, что в избиении и изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции причастны и другие сотрудники райотдела.
- Позже следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции (Киевская область) по факту изнасилования женщины и пыток по отношению к ней.