В Одессе частично обрушился четырехэтажный жилой дом №10 по ул. Ясная (район Французского бульвара), есть пострадавший.

Об этом сообщает местное издание “Думская”.

Как известно, 10 июня в 3:09 обвалилась правая часть фасада. Повреждены несколько квартир, в которых проживало 24 человека.

В результате инцидента пострадал человек. У него рваная рана ноги.

Спасатели эвакуировали из здания всех жителей. В мэрии отмечают, что в списке аварийных дом не значился.

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием “дом Беляевой”. Оно построено в 1912 году по проекту архитектора Адольфа Минкуса.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в здании на ул. Ясной из-за обрушения повреждена газовая труба. Работы по разбору строительных конструкций не начинались в связи с наличием в воздухе запаха газа.

Обломки обрушившегося дома раздавили припаркованный рядом с домом автомобиль Mercedes, который принадлежит женщине, проживающей в доме напротив.

По предварительным выводам специалистов, причина обрушения – комплексная. В этом инциденте свою роль сыграла и утечка воды, и нарушения, допущенные жильцами при ремонте квартир.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских рассказала:”Предварительно причиной могла быть самовольная реконструкция в квартире на четвертом этаже. На деревянных перекрытиях залита бетонная плита. Будет заказана экспертиза, которая определит причину обрушения. В феврале к нам обращались жильцы, сообщившие, что у них появились трещины на первом этаже. ЖКС “Фонтанский” установил маяки, которые до сегодняшнего дня были в нормальном состоянии. ЖКС обращался в управление охраны культурного наследия с просьбой обследовать дом и принять меры”.

По словам Мостовских, 11 человек отселены в лагерь “Одесгорэлектротранса” “Мрия”, остальные будут жить у родственников, друзей и знакомых.