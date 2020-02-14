Об этом сообщает издание Variety.

В ролике актер Роберт Паттинсон предстает в образе главного героя киноленты. В видео можно рассмотреть элементы костюма Бэтмена, в частности маску, которая частично закрывает лицо актера.

На видео наложен красный фильтр.

В качестве фона играет тематическая музыка, созданная композитором фильма Майклом Джаккино (“Доктор Стрэндж”, “Изгой-один. Звездные войны: Истории”).

Роли в ленте также достались Зои Кравиц, Энди Серкису, Полу Дано.

Фильм выйдет в прокат 25 июня 2021 года.