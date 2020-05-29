В Броварах (Киевская область) сегодня утром устроили массовые стрельбу и столкновения. Правоохранители задержали 10 человек.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел (МВД) Артем Шевченко в Twitter.

“Массовые задержания злоумышленников и изъятие оружия в Броварах после утренних столкновений и стрельбы”, – написал он и виставил фото.

Масові затримання @police_kyiv_obl зловмисників і вилучення зброї у Броварах після ранкових сутичок і стрілянини. pic.twitter.com/s8wd6bYFSt — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) May 29, 2020

Позже в полиции сообщили, что по предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.

“Сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары по спецлинии 102 поступило сегодня, 29 мая, в 7.15 утра. Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже за одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции”, – говорится в сообщении.

Задержанными оказались люди, прибывшие из других регионов Украины. Сейчас проводят осмотр места происшествия, устанавливают других участников, обстоятельства и причины инцидента.

На месте происшествия правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность.

Дело открыли по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.



В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перестрелка в Броварах – это отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

“Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас… прогнило”, – написал он.

Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Будем лечить!.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.

Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020