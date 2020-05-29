 

Об этом сообщил  директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел (МВД) Артем Шевченко в Twitter.

“Массовые задержания злоумышленников и изъятие оружия в Броварах после утренних столкновений и стрельбы”, – написал он и виставил фото.

Позже в полиции сообщили, что по предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.

“Сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары по спецлинии 102 поступило сегодня, 29 мая, в 7.15 утра. Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже за одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции”, – говорится в сообщении.

 

Задержанными оказались люди, прибывшие из других регионов Украины. Сейчас проводят осмотр места происшествия, устанавливают других участников, обстоятельства и причины инцидента.

На месте происшествия правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность.

Дело открыли по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.


В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перестрелка в Броварах – это отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

“Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас… прогнило”, – написал он.

  • В центре Киева на Печерске произошла стрельба. Огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина.