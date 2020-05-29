Об этом сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел (МВД) Артем Шевченко в Twitter.
“Массовые задержания злоумышленников и изъятие оружия в Броварах после утренних столкновений и стрельбы”, – написал он и виставил фото.
Масові затримання @police_kyiv_obl зловмисників і вилучення зброї у Броварах після ранкових сутичок і стрілянини. pic.twitter.com/s8wd6bYFSt
— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) May 29, 2020
Позже в полиции сообщили, что по предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.
“Сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары по спецлинии 102 поступило сегодня, 29 мая, в 7.15 утра. Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже за одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции”, – говорится в сообщении.
Задержанными оказались люди, прибывшие из других регионов Украины. Сейчас проводят осмотр места происшествия, устанавливают других участников, обстоятельства и причины инцидента.
На месте происшествия правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность.
Дело открыли по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перестрелка в Броварах – это отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.
“Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас… прогнило”, – написал он.
Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.
Будем лечить!.
10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.
Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020