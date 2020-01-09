В Сети появилась видеозапись момента крушения самолета Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ недалеко от Тегерана.

Видео опубликовал иранский ресурс Raavi.

Момент падения самолета “Международных авиалиний Украины” 8 января, по всей видимости, попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, что вначале темная территория освещается ярким светом, после чего во все стороны разлетаются горящие обломки самолета.

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ویدئوی دوربین مدار بسته از سقوط #هواپیمای_اوکراینی که منجر به جان باختن ۱۷۶ مسافر و خدمه پرواز شد.

@RaaviOnline

#شبکه_راوی #راوی #روایتگران #سقوط_هواپیما #هواپیما #اوکراین #سقوط Опубліковано ‎شبکه راوی‎ Середа, 8 січня 2020 р.

ویدئوی دوربین مدار بسته از سقوط #هواپیمای_اوکراینی که منجر به جان باختن ۱۷۶ مسافر و خدمه پرواز شد. pic.twitter.com/AEiM3ZrY3C — شبکه راوی (@raavionline) January 8, 2020

Ранее было обнародовано видео падения Boeing 737, на котором видно, что самолет загорелся еще до падения на землю.

WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY — BNO News (@BNONews) January 8, 2020

Крушение произошло 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.

Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Таким образом, всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).