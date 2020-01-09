Видео опубликовал иранский ресурс Raavi.
Момент падения самолета “Международных авиалиний Украины” 8 января, по всей видимости, попал в объектив камеры наблюдения.
На кадрах видно, что вначале темная территория освещается ярким светом, после чего во все стороны разлетаются горящие обломки самолета.
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ویدئوی دوربین مدار بسته از سقوط #هواپیمای_اوکراینی که منجر به جان باختن ۱۷۶ مسافر و خدمه پرواز شد.
@RaaviOnline
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Опубліковано شبکه راوی Середа, 8 січня 2020 р.
ویدئوی دوربین مدار بسته از سقوط #هواپیمای_اوکراینی که منجر به جان باختن ۱۷۶ مسافر و خدمه پرواز شد. pic.twitter.com/AEiM3ZrY3C
— شبکه راوی (@raavionline) January 8, 2020
Ранее было обнародовано видео падения Boeing 737, на котором видно, что самолет загорелся еще до падения на землю.
WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY
— BNO News (@BNONews) January 8, 2020
Крушение произошло 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.
Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.
В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
Таким образом, всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- Разведслужбы западных стран по предварительному расследованию назвали вероятной причиной крушения самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране техническую неисправность.
- С полуночи 9 января 2020 года прекращены полеты самолетов украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.
- Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить четверг, 9 января, днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета авиакомпании МАУ, в результате которой погибли 11 украинцев.
- Согласно предварительному отчету иранских следователей, самолет украинской авиакомпании МАУ загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. А обнаруженные на месте трагедии “черные ящики” получили повреждения.