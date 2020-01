Видео опубликовал иранский ресурс Raavi.

Момент падения самолета “Международных авиалиний Украины” 8 января, по всей видимости, попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, что вначале темная территория освещается ярким светом, после чего во все стороны разлетаются горящие обломки самолета.

Ранее было обнародовано видео падения Boeing 737, на котором видно, что самолет загорелся еще до падения на землю.

WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY

— BNO News (@BNONews) January 8, 2020