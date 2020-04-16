Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Освобожденные граждане Украины, которые удерживались на временно оккупированной территории Донецкой области:

1. Алакоз Александр (гражданский)

2. Грыненко Николай (военный)

3. Илюхин Николай (гражданский)

4. Карась Владимир (правоохранитель)

5. Костев Евгений (гражданский)

6. Помеляйко Александр (гражданский)

7. Садовський Александр (гражданский)

8. Сирык Вадим (гражданский)

9. Шайдов Виктор (военный)

Освобожденные граждане Украины, которые удерживались на временно оккупированной территории Луганской области:

1. Желдак Виталий (гражданский)

2. Можаев Валентин

3. Миронич Сергей

4. Полозов Николай (гражданский)

5. Попова Алевтина (граждансквя)

6. Русинов Сергей (гражданский)

7. Сливка Иван (гражданский)

8. Сливка Александр (гражданский)

9. Табачный Александр (гражданский)

10. Штыль Александр (гражданский)

11. Яковенко Александр (гражданский)

При этом омбудсмен Людмила Денисова в своем телеграм-канале подробнее рассказала о нескольких украинцах, которые были освобождены из плена.

В частности, военный Виктор Шайдов попал в плен и удерживался боевиками с 2019 году.

Виктор Желдак был “осужден” так называемым Верховным судом ЛНР и незаконно удерживался в Славяносербской исправительной колонии в Луганской области.

Алекснадр Табачный является ветераном МВД Украины и инвалидом, попал в плен в 2019 году.

Освобожденная Алевтина Попова была “осуждена” террористами за “государственную измену” и незаконно удерживалась в оккупированном Луганске с 2018 году.

Сергей Русинов является самым младшим из украинцев, которых освободили из плена. Он незаконно удерживался боевиками на оккупированных территориях с 2018 года за то, что призывал к единству Украины и осуждал деятельность террористов “ЛНР” в социальных сетях.