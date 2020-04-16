Появился второй подозреваемый в поджоге Чернобыльской зоны

Полицейские объявили о подозрении жителю села Старые Соколы Киевской области в неумышленном поджоге леса в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

“Полиция Киевщины объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел очередной пожар в зоне ЧАЭС. Им оказался 37-летний житель села Старые Соколы”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчина сжигал мусор, после чего высыпал остатки костра за село на сухую траву. В результате произошло возгорание сухого настила. После этого огонь перекинулся на лесную территорию, а потом в Зону отчуждения.

При этом в полиции подчеркивают, что именно по вине мужчины огнем была уничтожена растительность и микроорганизмы в Дитятковском лесничестве.

“Злоумышленнику грозит уплата штрафа от тысячи до тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок”, – говорится в сообщении.

Напомним, что днем 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.