Появился второй подозреваемый в поджоге Чернобыльской зоны

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.
“Полиция Киевщины объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел очередной пожар в зоне ЧАЭС. Им оказался 37-летний житель села Старые Соколы”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что мужчина сжигал мусор, после чего высыпал остатки костра за село на сухую траву. В результате произошло возгорание сухого настила. После этого огонь перекинулся на лесную территорию, а потом в Зону отчуждения.
При этом в полиции подчеркивают, что именно по вине мужчины огнем была уничтожена растительность и микроорганизмы в Дитятковском лесничестве.
“Злоумышленнику грозит уплата штрафа от тысячи до тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок”, – говорится в сообщении.
Напомним, что днем 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
- 13 апреля в Чернобыльской зоне, где продолжалась ликвидация лесного пожара, пошел долгожданный дождь.
- По состоянию на 07:00 14 апреля в зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами.
- К обеду вторника в Чернобыльской зоне отчуждения было обнаружено два новых очага возгорания.
- Ранее сообщалось, что по состоянию на 07:15 15 апреля пожар в зоне Чернобыля не активен. На данный момент там тлеют пни и древесина. Очаги тления продолжают тушить.