Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане.

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

Министр обратился к первому замдиректора Государственного бюро расследований Александру Бабикову, назвав того адвокатом Януковича.

“Вы наплевали на конфликт интересов как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол – личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо”, – написал Аваков.

При этом министр заявил, что “неподсудных в Украине нет и быть не должно”, однако происходящее в отношении Черновол – “неадекватно и постыдно”.

“Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Черновол как сегодня… Да, Таня такая – она лазит через заборы и говорит то, что думает – не выбирая слов… и за это, как взрослый человек отвечает. И нормально – но наказывать Таню подлостью нельзя”, – пишет Аваков.

При этом глава МВД также добавил, что ГБР может прийти к нему, поскольку в феврале 2014 года сам Арсен Аваков тоже присутствовал на Майдане.

“Я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно”, – написал министр.