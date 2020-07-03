Covid-19 Украина

обновлено 03.07.2020 в 13:02

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В Киеве показатель тестирования на COVID-19 – самый высокий в Украине, – Кличко

В Киеве показатель тестирования на COVID-19 является самым высоким в Украине и составляет более 74 тестов на 100 тысяч жителей города.

Пятница, 3 июля 2020, 13:21

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

“Отмечу, что мы увеличиваем количество тестирований на COVID-19, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса. Например, только за последние сутки в столице сделали почти 5000 тестов методом ПЦР и ИФА. В частности, за весь период “Киевский лабораторный центр МОЗ Украины” сделал почти 44 тысячи исследований ПЦР-тестов”, – сказал Виталий Кличко.

По его словам, такие исследования проводят еще в 4 коммунальных медучреждениях, а также в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях.

Также он рассказал, что мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 29 тысяч образцов биоматериала для исследования.

“Показатель тестирования в столице сегодня – самый высокий в Украине и составляет более 74 тестов на 100 тысяч жителей города”, – добавил мэр.

  • К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей.
  • В Украине по состоянию на 3 июля подтверждено 46 763 случая COVID-19, за сутки обнаружили 876 новых случаев.
  • Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
Теги: Виталий Кличко, Киев, Коронавирус

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