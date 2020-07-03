В Киеве показатель тестирования на COVID-19 – самый высокий в Украине, – Кличко

В Киеве показатель тестирования на COVID-19 является самым высоким в Украине и составляет более 74 тестов на 100 тысяч жителей города.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

“Отмечу, что мы увеличиваем количество тестирований на COVID-19, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса. Например, только за последние сутки в столице сделали почти 5000 тестов методом ПЦР и ИФА. В частности, за весь период “Киевский лабораторный центр МОЗ Украины” сделал почти 44 тысячи исследований ПЦР-тестов”, – сказал Виталий Кличко.

По его словам, такие исследования проводят еще в 4 коммунальных медучреждениях, а также в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях.

Также он рассказал, что мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 29 тысяч образцов биоматериала для исследования.

“Показатель тестирования в столице сегодня – самый высокий в Украине и составляет более 74 тестов на 100 тысяч жителей города”, – добавил мэр.