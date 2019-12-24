Экс-политзаключенный Олег Сенцов отреагировал на следствие в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявив, что нужно либо "показать железные доказательства", либо отпустить обвиняемых.

Об этом он написал в Facebook на личной странице.

Накануне адвокат Владислав Добош, который защищает права подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, опроверг версию следствия о футболке с принтом.

После этого на “дело Шеремета” отреагировал Сенцов.

Он отметил, что хотел бы увидеть того “принципиального следователя”, который занимался делом Шеремета, представив доказательства, которые теперь опровергает сторона защиты.

“Или покажите железные доказательства, если они у вас таки есть, либо отпускайте обвиняемых, потому что та картина, которую нам нарисовали с самого начала, и так была неубедительной, а теперь вовсе начала рассыпаться”, – написал он.



Он считает, что нецелесообразно затягивать на годы следствие и суды, “которые могут закончиться ничем”.

“Тут либо они, либо мы!”, – резюмировал Сенцов.

Напомним, сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.