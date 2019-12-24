Об этом он написал в Facebook на личной странице.
Накануне адвокат Владислав Добош, который защищает права подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, опроверг версию следствия о футболке с принтом.
После этого на “дело Шеремета” отреагировал Сенцов.
Он отметил, что хотел бы увидеть того “принципиального следователя”, который занимался делом Шеремета, представив доказательства, которые теперь опровергает сторона защиты.
“Или покажите железные доказательства, если они у вас таки есть, либо отпускайте обвиняемых, потому что та картина, которую нам нарисовали с самого начала, и так была неубедительной, а теперь вовсе начала рассыпаться”, – написал он.
Он считает, что нецелесообразно затягивать на годы следствие и суды, “которые могут закончиться ничем”.
“Тут либо они, либо мы!”, – резюмировал Сенцов.
Напомним, сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил о том, что не уверен, что собранных правоохранителями фактов достаточно, чтобы доказать вину подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрение Юлии Кузьменко, которую следствие считает причастной к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, построено на предположениях.
- Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, сотрудник которого возглавлял экспертную комиссию по делу об убийстве Шеремета, ранее фигурировал в прослушке главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, который “пишет все, что хочешь”.