Столичный парк ждет не только изменение дизайна и логотипа, но и кардинальное обновление инфраструктуры развлечений.

Печерский ландшафтный парк Киева, более известный как Певческое поле, теперь будет называться просто “Певческое” (независимо от того, на русском или украинском языке оно произносится). Об этом сообщает компания Grand Event, которая является оператором Печерского ландшафтного парка “Певческое”.

Также с апреля этого года локация полностью изменит имидж – теперь центральная касса, туалеты, навигация по территории, тенты и пуфы, билеты на ивент, сувениры и даже стаканчики для кофе будут в едином фирменном стиле.

“Новый логотип полностью передает главную идею ребрендинга – не только изменить эстетический вид локации, но и превратить” Певческое “в комфортный парк семейного отдыха на каждый день”, – рассказывает руководитель компании Grand Event Денис Погорелко.

По его словам, стояла задача избавиться от всего того, что не было актуальным для аудитории и представить новую концепцию – то, что нужно людям в современных условиях:

“Мы с командой видим” Певческое “как место счастливых людей, где можно посмотреть выставку, фестиваль международного уровня или просто весело провести время с друзьями и близкими. Поэтому девиз мы выбрали соответствующий “Место быть счастливым”!”.

Вместе с ребрендингом на локации начались работы по благоустройству территории, создание инфраструктуры развлечений и улучшения спектра услуг. Первые изменения можно будет увидеть уже через несколько недель – на открытии весенней выставки тюльпанов.