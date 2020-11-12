Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире зафиксировано увеличение заболеваемости корью до самого высокого уровня за 20 лет.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, в 2019 году количество случаев заражения достигло почти 870 000 – это самый высокий показатель с 1996 года. А число смертей в результате заболевания всего за три года выросло на 50 процентов.

Причем большинство случаев заражения в прошлом году – 73 процента — пришлось на девять стран: Грузию, Казахстан, Украину, Северную Македонию, Мадагаскар, Центральноафриканскую Республику, Конго, Самоа и Королевство Тонга.

Эксперты отмечают, что вспышка кори в Украине произошла в результате недоверия населения и медицинских работников к вакцинам, а также из-за проблем с их поставками и хранением.

Ранее, отмечают в ВОЗ, в борьбе с этим заболеванием удалось достичь значительного прогресса. В 2016 году в мире было зарегистрировано рекордно низкое количество случаев заражения.

Причиной новых вспышек кори, произошедших во всех регионах мира, стали проблемы с вакцинацией, в том числе — значительные задержки в ходе кампаний иммунизации, связанные с пандемией коронавируса, а в некоторых случаях — отказ населения от прививок.

Как сообщают ВОЗ, на сегодня уровень вакцинации населения двумя необходимыми препаратами – MCV1 и MCV2 – составляет 85 процентов и 71 процент соответственно, тогда как для эффективного противодействия кори охват должен составлять не менее 95 процентов.

Ранее специалисты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ВОЗ выступили с призывом сделать все возможное для того, чтобы избежать эпидемии кори и полиомиелита, и, несмотря на пандемию коронавируса, провести плановые кампании вакцинации детей от этих заболеваний.

Специалисты опасаются, что пандемия усилит распространение кори, болезни, которая даже более заразна, чем Covid-19.

Корь является наиболее заразным заболеванием. Она передается воздушно-капельным путем. Инфекция вызывает такие осложнения, как отит, энцефалит и менингит, а также может привести к смерти.