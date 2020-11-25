Конец президентского срока Дональда Трампа заставляет его дочь Иванку и ее мужа Джареда Кушнера искать новый дом — но, похоже, у них есть планы на Нью-Джерси.

Об этом пишет The New York Times.

Дочь Дональда Трампа Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер — в прошлом успешные бизнесмены в Нью-Йорке — были ближайшими советниками американского лидера.

Пока Манхэттен ждет сообщения о возвращении семьи Трампов, старшая дочь и ее муж, похоже, подыскивают другое место для жизни: возможно, в Гарден-Стейт за охраняемыми воротами или во Флориде, где президент Трамп ремонтирует свое поместье Мар-а-Лаго.

Как сообщает издание, у городских властей в Бедминстере в Нью-Джерси есть планы на возможное будущее семьи Трампов. По крайней мере, существуют чертежи: крупное дополнение к “коттеджу” Иванки Трамп и Джареда Кушнера на территории Национального гольф-клуба Трампа, четыре новых корта для пиклбола, перенесенная вертолетная площадка, спа и комплекс для йоги.

По информации The New York Times, Иванка Трамп и ее муж, судя по всему, готовы к быстрому отъезду из Вашингтона, где они всегда изо всех сил пытались приспособиться. Пара уже расширила свой “коттедж” в Нью-Джерси на 2500 квадратных футов в 2016 году, добавив подвал и гостиную с камином.

Планируется также добавить к собственности еще пять “коттеджей” по 5 000 квадратных футов каждый, а также комплекс отдыха со спа-процедурами и “универсальный магазин”.

Кроме того, предусмотрено расширение главной спальни, ванной и гардеробной, двух новых спален, кабинета и веранды на первом этаже. Все это делает его сопоставимым с домом за 5 миллионов долларов, который они арендуют (платя 15 000 долларов в месяц) в позолоченном вашингтонском анклаве Калорама.

Друг семьи сообщил изданию, что ремонтные работы продолжаются уже какое-то время, но представители Трампа намерены представить городу инструкции 3 декабря.

Когда Иванка Трамп и Джаред Кушнер переехали в столицу, они убедили многих обозревателей, что они будут модерирующим голосом в Западном крыле.

Лучше всего это время отражает их опыт взаимодействия со столичной еврейской дневной школой Милтона Готтесмана, в которую они отдали двоих старших детей в 2017 году.

Напряжение по отношению к паре достигло апогея этой осенью после мероприятия в Белом доме, на котором было объявлено о выдвижении судьи Эми Кони Барретт в Верховный суд. На посетителях не было мало масок, никто не придерживался социальной дистанции. Затем произошла вспышка COVID-19 и дальнейшая госпитализация президента.

Когда родители учащихся возмутились, школьная администрация обратилась к семье с вопросом о потенциальной опасности для учеников. По словам человека, близкого к ситуации, переговоры прервались из-за нежелания пары отвечать на основные вопросы, в том числе когда их дети в последний раз встречались с Дональдом Трампом.

Семья забрала детей из школы 19 октября и отдала в другую еврейскую начальную школу в пригороде Вашингтона Роквилле, штат Мэриленд.

Издание пишет, что к тому времени, когда избирательная кампания 2020 года была в самом разгаре, все либеральные надежды, которые Иванка Трамп везла с собой в Вашингтон, уже давно улетучились.

“Впервые за долгое время у нас есть президент, который указал на лицемерие Вашингтона, и они ненавидят его за это. Папа, люди нападают на тебя за нестандартность, но я люблю тебя за то, что ты настоящий”, – заявила она в Белом доме на республиканском национальном съезде.

Такие заявления дочери Трампа, похоже, сделали возвращение ее семьи на Манхэттен практически невозможным. По крайней мере, на данный момент.

С точки зрения бизнеса у Трамп и Кушнера не должно быть проблем – учитывая деньги семьи Кушнеров. Также два человека, знакомые с парой,подтвердили изданию, что Иванка Трамп планирует восстановить свои бренды ювелирных изделий и одежды, сделав целевой аудиторией ее новых консервативных поклонников. Еще два собеседника издания говорят, что эта линия не будет продаваться.

Другое дело – манхэттенское общество. Кристофер Бакли, автор комиксов, высмеивавших администрацию Трампа в романе “Сделаем Россию снова великой”, сказал: “Вашингтон, как правило, более терпим к собратьям по болоту, которые то и дело попадают в немилость, но это не распространяется на Манхэттен, где списки “входящих” и “выходящих” являются священными скрижалями”.