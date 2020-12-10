Хотя Дональд Трамп все еще отрицает результаты выборов, на которых проиграл, его жена и первая леди Мелания Трамп уже заботится о том, как будет покидать Белый дом, что ждет ее после окончания срока президентства ее мужа.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Еще в середине ноября Мелания Трамп поддержала мужа, когда он был не согласен с результатами выборов.

Но теперь, когда Дональд Трамп все еще ищет способ остаться в Белом доме и обжаловать результаты голосования, первая леди беспокоится о том, какой будет ее жизни после окончания его президентства.

“Она просто хочет домой”, — сказал источник, знакомый с душевным состоянием Мелании Трамп.

На вопрос о том, как первая леди относится к слухам, что муж может объявить об участии в выборах в 2024 году, источник добавил: “Это может быть не очень хорошо”.

По информации трех источников издания, в Белом доме уже идет инвентаризация собственных мебели, предметов искусства и личных вещей семьи президента.

Кроме того, Мелания Трамп пыталась выяснить через советников, будет ли для нее, как для первой леди, специальное финансирование, когда она покинет Белый дом, говорят два источника CNN.

Однако такого финансирования не предусмотрено. Бывший главнокомандующий и президент получает льготы, средства на создание собственного офиса и штата работников, дорожные расходы и тому подобное. Для первой леди предусмотрена только пенсия 20 тысяч долларов, выплачиваемая в случае смерти мужа.

Также информированные источники сообщают, что Мелания Трамп сосредоточена на том, каким будет ее наследие. Она рассматривает возможность написания книги, но это, вероятно, будут не мемуары, написание которых является традицией для бывших первых леди.

Вместо этого Трамп вероятно создаст фотокнигу об истории гостеприимства Белого дома или о дизайнерских проектах, которые она завершила будучи первой леди.