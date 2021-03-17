Об этом рассказывают #Буквы.

Так, заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук прислал Александру Кабанову анекдот следующего содержания:

Диалог фракции ОПЗЖ со спонсорами.

– У нас есть депутаты, вносящие поправки,

  • депутаты, сбивающие законы;
  • депутаты, срущиеся на эфирах;
  • депутаты, проводящие акции…

– Простите, а можно всех посмотреть?

– Сию минуту! Позовите мамку!

Этот же анекдот скинули в фракционный чат “слуг народа”.

Фото: #Букви

“Мамкой” обычно называют хозяйку борделя.

Отметим, что народные депутаты от ОПЗЖ и “Батькивщины” уже второй день заваливают Раду правками к земельному закону.