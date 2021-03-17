Об этом рассказывают #Буквы.
Так, анекдот Руслану Стефанчуку прислал “слуга” Александр Кабанов. Анекдот следующего содержания:
Диалог фракции ОПЗЖ со спонсорами.
– У нас есть депутаты, вносящие поправки,
- депутаты, сбивающие законы;
- депутаты, срущиеся на эфирах;
- депутаты, проводящие акции…
– Простите, а можно всех посмотреть?
– Сию минуту! Позовите Мамку!
Этот же анекдот скинули в фракционный чат “слуг народа”.
Фото: #Букви
Отметим, что народные депутаты от ОПЗЖ и “Батькивщины” уже второй день заваливают Раду правками к земельному закону.
- В Верховной Раде Украины во время заседания задымился пульт для голосования. Из-за этого был объявлен перерыв.