Об этом рассказывают #Буквы.

Так, анекдот Руслану Стефанчуку прислал “слуга” Александр Кабанов. Анекдот следующего содержания:

Диалог фракции ОПЗЖ со спонсорами.

– У нас есть депутаты, вносящие поправки,

  • депутаты, сбивающие законы;
  • депутаты, срущиеся на эфирах;
  • депутаты, проводящие акции…

– Простите, а можно всех посмотреть?

– Сию минуту! Позовите Мамку!

Этот же анекдот скинули в фракционный чат “слуг народа”.

Фото: #Букви

Отметим, что народные депутаты от ОПЗЖ и “Батькивщины” уже второй день заваливают Раду правками к земельному закону.