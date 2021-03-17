Депутат правящего монобольшинства отправил заместителю главы Верховной Рады Руслану Стефанчуку анекдот об "Оппозиционной платформе - За життя".

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, анекдот Руслану Стефанчуку прислал “слуга” Александр Кабанов. Анекдот следующего содержания:

Диалог фракции ОПЗЖ со спонсорами. – У нас есть депутаты, вносящие поправки, депутаты, сбивающие законы;

депутаты, срущиеся на эфирах;

депутаты, проводящие акции… – Простите, а можно всех посмотреть? – Сию минуту! Позовите Мамку!

Этот же анекдот скинули в фракционный чат “слуг народа”.

Фото: #Букви

Отметим, что народные депутаты от ОПЗЖ и “Батькивщины” уже второй день заваливают Раду правками к земельному закону.