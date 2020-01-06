22-летнюю модель Кайли Дженнер заклеймили "лицемерием" за то, что она носила настоящие меховые тапочки спустя несколько часов после того, как оплакивала полмиллиарда животных, убитых в австралийских лесных пожарах.

Об этом сообщает издание Daily со ссылкой на Instagram модели.

Известную модель начали критиковать после того, как она продемонстрировала в субботу свои домашние тапочки из норкового меха Louis Vuitton за 1480 долларов.

Фото: Jam Press / dailymail

Это произошло сразу после того, как звезда поделилась постом коалы, спасенной от пожаров, с надписью “это разбивает мое сердце”.

Фото: Jam Press / dailymail

Решение носить обувь из натурального меха животных после того, как она написала о своем разбитом сердце от разрушительного воздействия лесных пожаров, привело в ярость поклонников звезды в социальных сетях. Они назвали Кайли “лицемеркой”, “ужасной” и обвинили ее в неискренности.

Фото: Jam Press / dailymail

“Наблюдение за сообщением Кайли Дженнер о гибели коал в результате пожаров в Австралии, за которым последовала фотография ее норковых сандалий в ее историях в Instagram, заставило меня осознать степень, до которой доходит глупость семьи Кардашян”, – пишут пользователи.

“Эта ужасная личность. Кайли Дженнер сообщила о смерти коал в Австралии, затем разместила себя в тапочках из меха животных. Из натурального меха норки. Животное должно было умереть за ее шлепанцы, просто вдали от Кайли”, – возмущаются поклонники модели.

Другие пользователи соцсети спрашивали, пожертвовала ли Кайли, которая является владельцем бренда, деньги на помощь после стихийного бедствия.

Фото: Jam Press / dailymail

Кайли еще не прокомментировала негативную реакцию соцсетей, но старшая сестра Ким Кардашьян заявила, что семья внесла пожертвования на помощь в случае стихийного бедствия.

Стоит отметить, что в Австралии уже пошли дожди, температура упала, но власти предупреждают, что угроза пожаров все еще сохраняется.

Напомним, что в воскресенье, 5 января, австралийские власти приступили к оценке ущерба от лесных пожаров.