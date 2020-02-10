Об этом Поклонская написала в своем Telegram-канале.
Поклонская сообщила, что ее заявление сделанное на ТВ, о том, что она является русской украинкой вызвало споры и обсуждения о том, кем она на самом деле является по национальности. Чтобы развеять мифы депутат заказала генетический тест в одной из московских клиник.
Она сравнила генетический код человека с прокурорским архивом, где “все ходы записаны”.
“Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана. Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? … А вдруг у нас с Зеленским общие предки?”, – отметила Поклонская.
- Бывший “прокурор” незаконно аннексированного Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, выступая в эфире российского телеканала “Дождь”, объяснила, что правильно говорить “в Украине”, а не “на Украине”.