"Экс-прокурор" аннексированного Крыма, депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская заказала ДНК-тест для того, чтобы узнать о своих генетических предках, чтобы узнать, не родственница ли она Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом Поклонская написала в своем Telegram-канале.

Поклонская сообщила, что ее заявление сделанное на ТВ, о том, что она является русской украинкой вызвало споры и обсуждения о том, кем она на самом деле является по национальности. Чтобы развеять мифы депутат заказала генетический тест в одной из московских клиник.

Она сравнила генетический код человека с прокурорским архивом, где “все ходы записаны”.

“Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана. Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? … А вдруг у нас с Зеленским общие предки?”, – отметила Поклонская.