Молоді люди, які народилися впродовж останніх 40 років (покоління Y та Z), значно більше переймаються питаннями, пов'язаними із боротьбою зі змінами клімату.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Pew Research Center (Вашингтон, США).

Вільям Штраус та Нейл Хоув розробили “теорію поколінь”, яка описує цикли поколінь в історії США. Кожне покоління – люди, які народилися впродовж 20 років. Наразі виокремлено чотири покоління:

бебі-бумери (baby boomers, 1946 – 1964)

покоління X (1965 – 1980)

покоління Y (міленіали, 1981 – 1996)

покоління Z (зумери, 1997 – 2012).

Дослідження було проведено серед американських громадян.

Науковці намагалися простежити, як політика нового президента США Джо Байдена щодо боротьби зі змінами клімату могла вплинути на суспільні настрої з цього ж питання.

За президентства Дональда Трампа американські громадяни, в більшості, не звертали уваги на проблеми змін клімату, оскільки державна політика це не підтримувала. Однак все змінилося з приходом до влади Байдена.

Протягом кількох місяців правління Байдена США знову приєдналися до Паризької угоди щодо змін клімату, Агентство з охорони навколишнього середовища вживає заходів щодо різкого обмеження викидів парникових газів, а голова держави анонсував, що США збираються довести до нуля викиди до 2050 року.

Опитування було проведено в період з 20 по 29 квітня 2021 року серед 13 749 дорослих американців. Представники покоління Z, 912 респондентів, сказали, що підтримують необхідність ширшого висвітлення проблеми змін клімату в США.

Тільки 34% опитаних сказали, що зміни клімату – не той аспект, через який варто перейматися американським політикам.

Результати проведеного дослідження показали, що американці вважають, що влада надто мало робить для зниження наслідків змін клімату.

При цьому, більшість американців хотіли б використовувати різні джерела енергії для повсякденного життя, в тому числі газ, вугілля, нафту та альтернативні джерела енергії. При цьому, вони підтримують ідею щодо того, аби припинити виробництво традиційних автомобілів до 2035 року.

Як правило, американці, які переймаються проблеми змін клімату, це люди з поколінь Y та Z. В порівнянні з тими, хто народився раніше, вони значно більше та частіше говорять про необхідність дій, спрямованих на боротьбу зі змінами клімату, в Мережі вони частіше бачать матеріали про зміни клімату, а також роблять значно більше, аби розв’язувати кліматичні проблеми (беруть участь і мітингах та протестах, працюють волонтерами й так далі).

32% представників покоління Z та 28% міленіалів хоча б один раз давали гроші, намагалися зв’язатися з чиновником, були волонтерами чи брали участь в мітингах чи протестах (стосовно боротьби зі змінами клімату, – ред.). Для порівняння, серед людей покоління Х таких не більше 23%, а серед бебі-бумерів та людей похилого віку – не більше 21%.

Коли опитуваних різного віку запитували про їх відношення до змін клімату, то представники Z одразу активно реагували та відкрито виражали свої переживання з цього приводу. 69% представників цього покоління казали про те, що переживали через майбутнє, коли читали якісь матеріали про зміни клімату.

Серед міленіалів таких було 59%. Серед представників Х таких було 46%, а серед бебі-бумерів та старших осіб – до 41%.

Більшість опитаних, хто переймається питаннями змін клімату ідентифікують себе, як виборців Демократичної партії.

Шість з десяти американців вважають, що великі підприємства та корпорації (69%) та сфера енергетики (62%) роблять надто мало для розв’язання проблеми зі змінами клімату. При цьому, дві третини американців вважають, що самі громадяни роблять замало, аби протистояти змінам клімату.

“Попри постійну підтримку пріоритету альтернативної енергетики, майже дві третини населення США виступає проти відмови від викопного палива, тісно розділені щодо припинення використання бензинових автомобілів”, – сказано в результатах дослідження.

71% опитаних американців вважають, що потрібно переходили до альтернативних джерел енергії, тобто використання вітру та сонця, замість видобутку нафти, газу та вуглю. Однак вони вважають, що повністю відмовлятися від викопного палива не варто, адже це мільйони працівників, які залишаться без роботи.

64% американців кажуть, що в майбутньому США повинні використовувати різні види енергії, як альтернативні, так і викопне паливо. Тільки 33% американців підтримують повну відмову від викопного палива. Від 47% до 51% американців проти відмови від викопного палива. Вони вважають, що не потрібно відмовлятися від звичайних автомобілів до 2035 року, оскільки країна не готова.

В аспекті відмови від викопного палива погляди людей різних поколінь значно відрізняються. 56% представників покоління Z та 57% міленіалів підтримують відмову від бензинових автомобілів до 2035 року. Більшість представників покоління Х та бебі-бумерів – проти цієї ідеї.

74% опитаних американців підтримали пропозицію щодо того, що енергетичні компанії збільшили кількість відновлюваних джерел енергії, аби скоротити викиди вуглецю. 62% підтримують федеральні витрати на будівництво мережі електрозарядних станцій для електромобілів по всій країні, аби збільшити використання електромобілів. Стільки ж, 63%, підтримують підвищення корпоративних податків для оплати більш енергоефективних будівель та покращення доріг, як основних механізмів фінансування в пропозиції президента Байдена щодо інфраструктури.

50% американців сказали, що план інфраструктури Байдена зменшить наслідки змін клімату, допоможе економіці. 30% опитаних кажуть, що інфраструктурний план Байдена нашкодить економіці, а 18% вважають, що не варто чекати на якийсь із зазначених результатів.

“Тільки три з десяти американців найбільш занепокоєні через зміни клімату та сильно відрізняються від думок і упереджень інших американців в аспекті кліматичної політики”, – сказано в дослідженні.

31% опитаних американців сказали, що зміни клімату – їх особиста проблема. 30% американців кажуть, що кліматичні проблеми – це важливо, але не на першому місці. Ніхто не сказав, що кліматичні зміни – це не важливо.

16% дорослих американців заявили, що торік пожертвували гроші організаціям, які займаються проблемами зі змінами клімату. Кожний десятий американець намагався контактувати з кимось із чиновників, аби той прийняв позитивне рішення щодо змін клімату. 6% опитаних розповіли, що минулого року брали участь в мітингах та акціях протестів, пов’язаних із боротьбою зі змінами клімату.

Загалом, 24% американців заявили, що протягом останніх 12 місяців вони виконували хоча б одну з чотирьох дій. Найактивніші учасники – представники покоління Z (32%) та міленіалів (28%).

Для 37% представників покоління Z та 33% міленіалів, проблеми вирішення наслідків змін клімату є пріоритетним. Понад 50% середи представників обох поколінь кажуть, що для них зміни клімату – одне з найважливіших питань.

“Понад 50% американців протягом останніх місяців хоча б один раз говорили про необхідність прийняття заходів щодо боротьби зі змінами клімату, 26% стверджують, зо до цього їх мотивували родичі чи друзі”, – сказано в дослідженні.

56% американців кажуть, що хоча б іноді говорять про зміни клімату. Потягом останнього тижня (до дослідження) про кліматичні зміни говорили 18% опитаних. 38% сказали, що обговорювали зміни клімату раз чи два протягом року. 43% сказали, що ніколи не говорили про кліматичні зміни.

40% опитаних сказали, що не хотіли б розмовляти на цю тему з тими, хто не підтримує боротьбу зі змінами клімату. З них, 57% сказали, що для них не складно г7оворити на цю тему. Про кліматичні зміни якомога частіше намагаються говорити представники покоління Z.