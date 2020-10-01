Введение жесткого карантина в Украине отразилось на всех сферах жизни населения. Особенно это коснулось покупок, которые делали через интернет. Больше всего изменения были заметны весной, когда было принято решение о тотальном ограничении. Несмотря на ослабление карантинных мер, некоторые тенденции сохранились и сегодня.

Как карантин повлиял на покупки в интернете?

Во время весеннего карантина украинцы покупали онлайн практически любые товары, в том числе и продукты питания. После ослабления карантина с июня многие вернулись за покупками в обычные магазины, а другие продолжили заказывать в интернете.

Совершать покупки онлайн по сравнению с докарантинным периодом стали чаще, при этом покупатели либо самостоятельно забирают посылки в отделении почты, либо оформляют курьерскую доставку.

Как сообщает «Новая почта» за первые полгода 2020 года она доставила больше 150 тысяч посылок с лекарствами и медикаментами. На 90% вырос спрос на заказ лекарств на сервисе Kabanchik, а средняя сумма по чеку увеличилась на 20%. За лето спрос на доставку уменьшился на треть, а средний чек, наоборот, увеличился на 28%.

По данным сервиса Promocodius, на котором можно найти все промокоды Украины, в связи с ростом популярности онлайн-покупок вырос спрос и скидочные купоны. Увеличился объем запросов по промокодам в среднем на 8%, и в первую очередь, это коснулось интернет-магазинов одежды и косметики. По данным сервиса Promocodius спрос на промокоды интернет-магазинов одежды, особенно на все купоны Асос, вырос на 13%.

Рост покупок по промокодам наблюдается не только в украинских, но и иностранных компаниях. По данным известных почтовых служб, украинцы чаще всего покупали товары в Китае и США, а также в Великобритании и Польше. По сравнению с 2019 годом «Новая почта» за первые полгода текущего года доставила в два раза больше международных посылок на общую сумму почти 2,4 млн. грн.

Доставка заказов курьером

После введения карантина в Украине вырос спрос на услуги курьерской доставки. По данным «Новой почты» спрос на доставку курьером вырос на 35%, а особой популярностью стали пользоваться удобные почтоматы и зоны самообслуживания. Это позволяет придерживаться дистанции и снизить риск заражения коронавирусом.

С начала весны фиксируется рост клиентов сервиса Raketa в среднем на 30% каждую неделю. С лета число клиентов уменьшилось, но сохраняется стабильность роста. На сервисе Zakaz.ua в марте количество клиентов выросло на 48%, если сравнивать с февралем, и составило более одного млн. человек.

После ослабления карантина летом число клиентов уменьшилось, но все равно осталось больше по сравнению с докарантинным периодом. Летом вырос спрос на покупку свадебных нарядов и аксессуаров на 362% и 125% соответственно.

На втором месте – онлайн покупка билетов. В последнее время украинцы на 88% стали чаще обращаться к инструкторам по вождению, что может быть связано с опасениями повторного закрытия общественного транспорта.