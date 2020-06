Об этом идет речь в статье газеты The Wall Street Journal “How Exactly Do You Catch Covid-19? There Is a Growing Consensus”.

Спустя полгода с момента кризиса COVID-19 специалисты пришли к консенсусу в ряде вопросов о том, как именно люди заражаются коронавирусом.

Например, они утверждают, что мимолетные встречи с зараженными людьми не способствуют передаче вируса, маловероятно и заражение после контакта с загрязненной поверхностью.

Основным способом передачи в настоящее время считаются близкие контакты в течение продолжительного времени. А максимальные риски распространения вируса существуют в плохо проветриваемых помещениях и в местах, где люди много разговаривают или поют.

Итак, как происходит передача вируса?

Зараженный человек при кашле/разговоре/дыхании выдыхает капли разных размеров, в которых содержится вирус. Другой человек вдыхает воздух, в котором витают зараженные капли. Вирус проникает в его дыхательные пути и начинает размножаться.

Ранее медики говорили о том, что передача вируса происходит только тогда, когда человек выделяет крупные капли (к примеру, во время кашля или чихая), и эти капли попадают в глаза, нос или рот другого человека или оседают на поверхности, с которой позднее контактирует другой человек.

Теперь же исследователи говорят о том, что коронавирус может передаваться и через аэрозоли — мельчайшие частицы, которые выдыхает человек. Они остаются витать в воздухе дольше, чем крупные.

В то же время другие эксперты отмечают, что передача посредством аэрозоля возможна, но этот факт не объясняет большую часть случаев заражения.

“Если бы это передавалось главным образом как корь или туберкулез, где инфекционный вирус задерживался в воздушном пространстве в течение длительного времени, или распространялся через большие воздушные пространства или через системы обработки воздуха, я думаю, вы бы видели гораздо больше инфицированных людей”, — считает главный медицинский сотрудник Центра по контролю и профилактике заболеваний США Джон Брукс.

Еще одним фактором передачи является длительное воздействие вируса. Брукс отметил, что заражение может произойти при незащищенном (без маски, респиратора и пр.) близком контакте (на расстоянии менее 1,8 м) здорового человека с больным на протяжении 15 минут. Соответственно, чем ближе и контакт, тем быстрее происходит заражение.

Сколько нужно вируса, чтобы человек заразился, в настоящее время неизвестно. Но недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что культивировать живой коронавирус не удается, если в миллилитре мокроты содержится менее миллиона копий вирусной РНК.

Одинаково ли заразны люди с COVID-19?

Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Wellcome Open Research, около 10% людей с COVID-19 заразили около 80% заболевших.

Джейми Ллойд Смит, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучающая экологию инфекционных заболеваний, отметила, что для этого может быть несколько причин:

у некоторых людей с вирусом может быть более высокая вирусная нагрузка;

некоторые люди производят больше капель, когда дышат или говорят;

заболевшие могли оказаться в замкнутом пространстве с большим количеством людей, находясь в той стадии болезни, когда они были наиболее заразными.

При этом риск заражения от того, кто заразился от “сверхраспространителя”, по словам заместителя директора по вопросам COVID-19 в Фонде Билла и Мелинды Гейтс Скотт Доуэлла, “довольно низок”.

“На каждое сверхспространяющееся событие приходится много случаев, когда никто не заражается”, — отметил он.

Где риски заразиться выше?

Ученые сходятся во мнении о том, что заражение происходит часто в местах, где люди тяжело дышат, поют и громко разговаривают на протяжении длительного времени. К таким местам относятся спортивные залы, места проведения музыкальных или театральных представлений, конференции, вечеринки, бары и другие.

Также заражение происходит в помещениях, которые плохо вентилируются.

Безопасно ли находиться дома с заболевшим членом семьи?

Стандартная процедура для тех, чей результат теста на COVID-19 оказался положительным, это карантин дома. В некоторых городах власти предоставляют бесплатное временное жилье и социальные услуги для заболевших, чтобы они не заразили своих родных.

Согласно нескольким исследованиям, уровень распространение COVID-19 в домашних хозяйствах колеблется от 4,6% до 19,3%. Супруги заражаются друг от друга на 27,8% чаще, чем другие члены семьи.

Для избежания распространения болезни, зараженному человеку следует соблюдать дистанцию с другими членами семьи, часто мыть руки и прикрывать рот, когда чихает или кашляет.

Безопасно ли на улице?

Эксперты говорят, что находиться на улице обычно безопаснее, потому что вирусные частицы растворяются в воздухе быстрее.

Однако Линси Марр, профессор инженерных технологий из Вирджинии, отметила, что в случаях, когда люди находятся в длительном близком контакте на открытом воздухе, риск заражения сохраняется.