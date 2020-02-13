Вечером в среду на мосту Метро в Киеве полицейские открывали стрельбу по авто вооруженного нарушителя.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Сообщается, что полицейские остановили автомобиль мужчины на Броварском проспекте для проверки документов. Подойдя к авто, полицейские заметил в салоне предмет, похожий на пистолет.

“Во время общения с работниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать. В этот момент другой спецназовец запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить. Наряд полиции начал преследовать водителя-беглеца, при этом его предупредили о применении табельного огнестрельного оружия для остановки машины”, — рассказали в главке.

Поскольку беглец не отреагировал на требования и предупреждения полицейских, им пришлось сделать несколько выстрелов по колесам автомобиля.

“В результате применения оружия никто не пострадал. Злоумышленника остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства, 1981 года рождения. … Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. После проведения проверки будет дана правовая квалификация события и действиям злоумышленника”, — подчеркнули в полиции.

Предмет, похожий на пистолет, у мужчины изъяли. Его отправят на экспертизу.