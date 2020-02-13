Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Сообщается, что полицейские остановили автомобиль мужчины на Броварском проспекте для проверки документов. Подойдя к авто, полицейские заметил в салоне предмет, похожий на пистолет.
“Во время общения с работниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать. В этот момент другой спецназовец запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить. Наряд полиции начал преследовать водителя-беглеца, при этом его предупредили о применении табельного огнестрельного оружия для остановки машины”, — рассказали в главке.
Поскольку беглец не отреагировал на требования и предупреждения полицейских, им пришлось сделать несколько выстрелов по колесам автомобиля.
“В результате применения оружия никто не пострадал. Злоумышленника остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства, 1981 года рождения. … Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. После проведения проверки будет дана правовая квалификация события и действиям злоумышленника”, — подчеркнули в полиции.
Предмет, похожий на пистолет, у мужчины изъяли. Его отправят на экспертизу.
- Напомним, ранее бывший военнослужащий Алексей Белько заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения. Бойцы спецподразделений КОРД и “Альфа” задержали его. Позже были опубликовано видео задержания и допроса злоумышленник.
- Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что лично общался с преступником, но никаких четких и внятных требований он не выдвигал, а министр по делам ветеранов Оксана Коляда сказала, что Белько просит прощения у киевлян за свой поступок.
- На данный момент Алексей Белько, который угрожал минированием Моста метро в Киеве, помещен в психиатрическую лечебницу.