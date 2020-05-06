Сотрудники правоохранительных органов Польши и Швейцарии при содействии Европола и Евроюста пресекли деятельность киберпреступной группировки InfinityBlack, занимавшейся продажей похищенных учетных данных, созданием и распространением вредоносного ПО и хакерских инструментов, а также мошенничеством.

Об этом сообщает пресс-служба Европола.

29 апреля этого года польские полицейские провели серию обысков в разных регионах страны, в ходе которых были арестованы пять человек. Было конфисковано электронное оборудование, внешние накопители, а также аппаратные криптовалютные кошельки, на которых хранилось порядка 100 000 евро в криптовалюте. Также были отключены две платформы с базами данных, насчитывающими более 170 млн входов.

Основным источником дохода InfinityBlack являлась кража учетных данных участников программ лояльности и продажа их другим, менее технически подкованным преступным группировкам, которые обменивали заработанные в программе лояльности баллы на дорогие электронные устройства.

Хакерская группа создала несколько онлайн-платформ для продажи учетных данных пользователя, известных как “комбо”. Хакеры делились на три команды, каждой из которых отводилась своя роль. Группа разработчиков занималась созданием средств проверки качества украденных баз данных, а тестировщики проверяли соответствие данных. Руководители проектов занимались распространением подписок на разные программы лояльности за криптовалюту.

Хакеры написали сложный скрипт, с помощью которого им удалось получить доступ к большому количеству учетных записей пользователей в Швейцарии. Хотя размер ущерба оценивается в 50 тыс. евро, у злоумышленников был доступ к учетным записям с потенциальными потерями в размере более 610 тыс. евро.