Бывшего офицера полиции Дерека Шовена, подозреваемого в убийстве темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая, обвинили в неуплате налогов.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Прокурор округа Вашингтон Пит Орпут в среду, 22 июля, обнародовал заявление, в котором сообщил, что бывшему офицеру полиции Миннеаполиса Дереку Шовену и его супруге Келли предъявлены обвинения в совершении ряда налоговых преступлений.

По словам Орпута, обвинения — результат расследования, охватившего период в шесть лет. Изучая декларации супругов, правоохранители выяснили, что Дерек и Келли в период с 2016 по 2019 году подавали налоговые декларации несвоевременно, а с 2014 по 2019 подавали их мошенническим путем: они преднамеренно занижали своих доходы, не указывали дополнительные источники заработка, не уплатили налог при продаже автомобиля. В 2016 году ими и вовсе не была подана декларация.

По данным BBC, предполагается, что за 2014-2019 годы они занизили свои доходы на $465 тысяч. Сумму заложенности Шовенов перед штатом Миннесота оценивают в $38 тысяч.

Напомним, в конце мая в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. Нательные камеры полицейских засняли последние минуты жизни Флойда.

На задержании присутствовали 4 полицейских. Томас Лейн, Дж. Александр Куенг, Ту Тао и Дерек Шовен. Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу. Вскоре обвинения предъявили и трем остальным офицерам полиции. Все четверо были уволены после инцидента.