Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По версии следствия, он помог сфабриковать доказательства, которые указывали на самооборону.

“Полицейский совершил выстрелы в сторону товарища (подозреваемого в убийстве) из оружия, принадлежавшего потерпевшему, который к тому времени уже находился без сознания из-за получения огнестрельных ранений. Из-за действий подозреваемого правоохранительные органы рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты”, – сообщили в ГБР.

Действия старшего инспектора по контролю за оборотом оружия (в полиции заявляли, что он уже уволен) квалифицировали по ч. 1 ст. 396 – сокрытие преступления. В случае, если вину бывшего полицейского докажут, ему может грозить 3 года лишения свободы.

Как сообщалось ранее, 4 января в городе Каховка прошли акции протеста под зданием полиции. Они были связаны с резонансным убийством местного жителя. По мнению родственников погибшего, полиция могла скрыть некоторые детали преступления, поскольку к убийству может быть причастен правоохранитель.